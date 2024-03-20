Кримінал

У Харкові нетверезий водій BMW погрожував патрульним гранатою

20 Березня 2024 07:24
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У Харкові патрульна поліція затримала нетверезого водія BMW, який погрожував поліцейським гранатою.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як розповів Білошицький, поліцейським надійшов виклик про нетверезого водія. Правоохоронці виявили та зупинили машину. У водія виявили у руці гранату, яку він погрожував підірвати.

“Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: “отойдите я взорву!”, та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера…”, – написав Білошицький.


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