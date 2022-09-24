У Харкові на П’ятихатках відновили водопостачання

Служба водопровідних мереж селища П’ятихатки Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» реставрувала зруйновану вибухом ділянку водоводу діаметром 400 мм на вул. Академіка Курчатова.

Як повідомив начальник служби водопровідних мереж селища П’ятихатки Віталій Коваленко, робітники замінили 8 м трубопроводу.

За його словами, ремонт був підвищеної складності, бригади виконали великий обсяг земляних та підготовчих робіт із застосуванням водознижувальної та іншої спецтехніки, а також усунули руйнування від вирви після вибуху.

«Споживачів селища від водопостачання не відключали, вода подавалася паралельним водоводом. Ремонтні роботи завершені, продовжуємо приводити до ладу місце перекладки і самого вибуху. Всього на території П’ятихаток відзначено чотири місця прильотів ворожих снарядів до зовнішніх мереж, три з них ми ліквідували раніше. Сподіваємося, надалі займемося ремонтом звичайних поривів, але у разі повторного обстрілу трубопроводів наші досвідчені майстри вже добре знають, як треба діяти», – наголосив Віталій Коваленко.

У КП «Харківводоканал» зазначили, що відновлення водопостачання ведеться у всіх районах міста. Так, учора, 23 вересня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» усунули 12 аварійних ситуацій на мережах та привели до ладу 10 оглядових колодязів. Сьогодні ремонтують 11 поривів на мережах.