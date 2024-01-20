У Харкові на пожежі загинув чоловік

Подія трапилась о 07:11 20 січня в Основ’янському районі Харкова. Загорілась одна з квартир, розташована у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Харківській області.

Будинок старої забудови мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами, якими вогонь міг швидко розповсюдитись.

“Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження. Через сильне задимлення була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні виведено 7 людей”, – йдеться у повідомленні.

О 08:05 вогонь вдалось взяти під контроль. Остаточна його ліквідація відбулась о 10:31.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електричної мережі.