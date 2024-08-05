Суспільство

У Харкові на об’єкті інфраструктури сталася пожежа
5 Серпня 2024 18:03
пожежа
Пожежа на об'єкті інфраструктури у Харкові / Фото: Суспільне

На території одного з об’єктів інфраструктури Харкова сталася пожежа, горіла дерев’яна частина грядильної установки.

Про це “Суспільному” повідомив технічний директор КП “ХТМ” Євген Кауркін.

“Через аномальну спеку в липні дошка пересохла, що, ймовірно, спричинило займання. Останні 20 років ця грядильна установка не використовувалась і була виведена з експлуатації, її планували демонтувати. Станом на 16:57 пожежу загасили. Обладнання станції не постраждало, персонал не травмувався. На підготовку тепломереж Харкова до опалювального сезону ця пожежа не вплине”, — сказав Кауркін.

Рятувальники зупинили поширення вогню за понад 20 хвилин, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

“Виклик про пожежу рятувальники отримали о 16:31. Горіла дерев’яна споруда, яка не експлуатується, та трава навколо неї. О 16:55 рятувальники зупинили поширення вогню, зараз проливають рештки дерева, що тліють”, — розказав Василенко.


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