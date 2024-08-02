У Харкові “на гарячому” затримали паліїв військових автівок

У Харкові затримали двох чоловіків, які підпалювали автомобілі військовослужбовців. За знищення транспортного засобу палії мали отримати грошову винагороду у сумі 40 тисяч гривень, повідомили у обласній поліції.

“1 серпня близько 2:15 до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Jeep grand Cherokee, який належить військовослужбовцю. Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили двох чоловіків, які бігли у зворотній бік від місця події. Ними виявилися мешканці Харкова 30 і 47 років, один з яких неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів. При собі вони мали запальну суміш”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.