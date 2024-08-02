Кримінал

У Харкові “на гарячому” затримали паліїв військових автівок
2 Серпня 2024 16:11
читать на русском →

У Харкові затримали двох чоловіків, які підпалювали автомобілі військовослужбовців. За знищення транспортного засобу палії мали отримати грошову винагороду у сумі 40 тисяч гривень, повідомили у обласній поліції.

“1 серпня близько 2:15 до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Jeep grand Cherokee, який належить військовослужбовцю. Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили двох чоловіків, які бігли у зворотній бік від місця події. Ними виявилися мешканці Харкова 30 і 47 років, один з яких неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів. При собі вони мали запальну суміш”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Харкові поліція затримала паліїв військових автівок / Фото: Нацполіція

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Серпня 2024 15:23

Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro
2 Серпня 2024 17:22

На Тернопільщині службовці ТЦК в складі злочинної групи вимагали гроші, били та викрадали людей
2 Серпня 2024 17:05

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб
2 Серпня 2024 16:45

Для військових товарів відкриють усі пункти пропуску державного кордону
2 Серпня 2024 15:43

Про ротації говорити передчасно, – командувач Об’єднаних сил
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки