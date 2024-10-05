У Харкові косметологиня вбила пацієнтку

Повідомлено про підозру косметологині, яка з необережності вбила свою пацієнтку.

За інформацією поліції Харківської області, клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Ця процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

“Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити процедуру. Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів. По дорозі в лікарню жінка померла”, – йдеться у повідломленні поліції.

Працювати мали над зоною животу. Та в якийсь момент все пішло геть не так, як треба. Пацієнтці стало погано, потім ще гірше. Вона скаржилася працівникам клініки, але їй натомість лише вводили чергову дозу лідокаїну. Весь процес зафіксований на камерах – на відео видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б’ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає. Персонал намагався її реанімувати, але не змогли. Майже в п’ятнадцять разів – перевищення дози лідокаїну, судмедексперти були шоковані такими аналізами. На тілі жертви виявили 59 слідів від ін’єкцій. Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй тридцять три роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном – Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Лазерний ліполіз – це пластична процедура по корекції контурів обличчя і тіла, заснована на використанні низькоінтенсивних лазерних променів, які руйнують жирові клітини, доводячи їх до стану емульсії. Пізніше продукти розщеплення жиру виводяться з організму природним шляхом.