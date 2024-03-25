У Харкові достроково завершують опалювальний сезон

У Харкові, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі, достроково завершать опалювальний сезон.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, опалювальний сезон завершиться 26 березня.

“Дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян”, — повідомив Терехов.

Окупанти 22 березня здійснили масовану атаку по території Харкова та області. В регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Наразі у Харкові залишається найскладніше енергетична ситуація. У місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.