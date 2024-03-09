У Харкові чоловіка забили до смерті бейсбольною битою та ломом

За даними слідства, раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував перед ним гроші.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Для реалізації свого плану зловмисник підготував бейсбольну биту і металевий лом. Розуміючи, що один не впорається, він попросив свого 42-річного товариша допомогти йому «розібратись» з «боржником».

8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця.

Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим ломом та битою по всьому тілу. Потерпілий загинув на місці.

Повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб / Фото Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали зловмисників, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.