Кримінал

У Харкові чоловік зарубав матір сокирою та вбив її котів
3 Лютого 2025 12:47
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У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві матері / Фото: Поліція Харківщини
У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві матері / Фото: Поліція Харківщини

2 лютого в Холодногірському районі Харкова 47-річний чоловік вдарив сокирою по голові свою 76-річну матір. Жінка загинула на місці. Після цього зловмисник убив ще й кількох її котів.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Поліцейські затримали чоловіка. Під час обшуку вилучено знаряддя злочину та наркотики.

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві, жорстокому поводженню з тваринами та зберіганні наркотиків.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Знайдені в затриманого наркотичні речовини / Фото: Поліція Харківщини

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