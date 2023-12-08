У Харкові через нічні обстріли пошкоджений енергооб’єкт

У Харкові внаслідок нічних ракетних ударів пошкоджений об’єкт обленерго у Шевченківському районі, без електропостачання 165 абонентів.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба компанії “Харківобленерго”.

“Внаслідок ракетного обстрілу 8 грудня значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ “Харківобленерго” в Шевченківському районі Харкова. Знеструмлено 165 побутових споживачів”, – йдеться у дописі.

Наразі енергетики розбирають завали та встановлюють обсяги пошкоджень обладнання.

За даними прокуратури, у Шевченківському районі, крім енергетичного об’єкта, пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна. У Новобаварському район частково зруйнований триповерховий житловий будинок. У місті також пошкоджені більше 25 приватних автомобілів.

Двоє постраждалих отримали медичну допомогу, вони не у лікарні, уточнили в пресслужбі Харківської ОВА.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).