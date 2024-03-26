У харківському метрополітені зменшили інтервали руху

Для зручнішого пересування містом у часи пік у харківському метрополітені були зменшені інтервали прибуття поїздів.

Про це у нацмарафоні повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, тепер інтервали складають 12-14 хвилин.

22 березня російські війська атакували Харків та область ракетами С-300 та “Іскандерами-М”. Унаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі місто залишилося без світла, а електротранспорт був зупинений.

Згодом роботу метрополітену вдалось відновити, потяги курсували раз на 20 хвилин.