Суспільство

У харківському метрополітені зменшили інтервали руху

26 Березня 2024 16:05
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транспорт
Харківський метрополітен / Фото: metro.kharkov.ua

Для зручнішого пересування містом у часи пік у харківському метрополітені були зменшені інтервали прибуття поїздів.

Про це у нацмарафоні повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, тепер інтервали складають 12-14 хвилин.

22 березня російські війська атакували Харків та область ракетами С-300 та “Іскандерами-М”. Унаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі місто залишилося без світла, а електротранспорт був зупинений.

Згодом роботу метрополітену вдалось відновити, потяги курсували раз на 20 хвилин.


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