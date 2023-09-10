Суспільство

У Харківському метро навчаються понад 1 тис. школярів

10 Вересня 2023 12:50
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школа

Кількість школярів, які хочуть навчатися у харківській метрошколі, постійно зростає.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, перший тиждень комбінованого навчання пройшов успішно, і кількість охочих займатися саме у такому форматі збільшується.

«Спочатку було 60 класів, зараз набрали вже 62. І така робота продовжується, бо ми маємо попит на комбіноване навчання. Тому будемо й надалі створювати умови для безпечного навчання у метро», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, зараз в облаштованих на станціях метрополітену кабінетах навчається понад 1 тис. школярів. Для 600 дітей організований підвіз шкільними автобусами, решта, за рішенням батьків, дістається своїм ходом.


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