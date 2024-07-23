Суспільство

У Харківському екопарку у пари білих тигрів народилися тигренята
23 Липня 2024 13:29
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тварини
Новонароджені тигренята у харківському екопарку / Скриншот з відео

У “Фельдман екопарку” у пари білих тигрів народилися дитинчата. Про повідомив засновник парку Олександр Фельдман у Facebook.

“У наших білих тигрів народилися дві чудові дівчинки! Не дивлячись на війну і лякаючі звуки обстрілів, їхня мама ніжно піклується про малят. Життя триває незважаючи ні на що, і вже не тільки ми – вже й наші звірі вірять у Перемогу!”, – написав він.

Також Фельдман розповів чому тварин повертають до Харкова, який так близько кордону з РФ та лінії фронту.

“По-перше, безпечних місць в Україні нині, на жаль, немає. А по-друге – для утримання наших тварин в інших зоопарках потрібно будувати нові повноцінні вольєри, а це зараз мало хто може собі дозволити. А тут – їхній дім та люди, які їх люблять і завжди піклуватимуться про них”, – пояснив Фельдман.


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