У Харківському екопарку у пари білих тигрів народилися тигренята

У “Фельдман екопарку” у пари білих тигрів народилися дитинчата. Про повідомив засновник парку Олександр Фельдман у Facebook.

“У наших білих тигрів народилися дві чудові дівчинки! Не дивлячись на війну і лякаючі звуки обстрілів, їхня мама ніжно піклується про малят. Життя триває незважаючи ні на що, і вже не тільки ми – вже й наші звірі вірять у Перемогу!”, – написав він.

Також Фельдман розповів чому тварин повертають до Харкова, який так близько кордону з РФ та лінії фронту.

“По-перше, безпечних місць в Україні нині, на жаль, немає. А по-друге – для утримання наших тварин в інших зоопарках потрібно будувати нові повноцінні вольєри, а це зараз мало хто може собі дозволити. А тут – їхній дім та люди, які їх люблять і завжди піклуватимуться про них”, – пояснив Фельдман.