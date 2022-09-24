У Харківській області на мінах підірвались два грибника

Протягом минулої доби на Харківщині росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

Найбільше від обстрілів страждає Куп’янський район, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

“Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров’я”, – попередив Синєгубов.