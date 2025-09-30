        Суспільство

        У Харківській області комбайн підірвався на міні

        Галина Шподарева
        30 Вересня 2025 17:17
        читать на русском →
        В Ізюмському районі на мані підірвався комбайн / Фото: Рятувальники Харківщини
        В Ізюмському районі на мані підірвався комбайн / Фото: Рятувальники Харківщини

        Сьогодні, 30 вересня, в Ізюмському районі Харківської області під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на вибухівці.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        “Під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, протипіхотну міну”, – розповіли рятувальники.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок вибуху пошкоджено колесо сільгосптехніки. За попередніми даними, постраждалих немає.

        Рятувальники Харківщини нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. У жодному разі не можна торкатися підозрілих знахідок, піднімати їх чи намагатися самостійно переміщати. У разі виявлення таких предметів слід негайно повідомити про них за номерами 101 або 102.

        Пошкоджений вибухом комбайн / Фото: Рятувальники Харківщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини