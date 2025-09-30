У Харківській області комбайн підірвався на міні

Сьогодні, 30 вересня, в Ізюмському районі Харківської області під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на вибухівці.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, протипіхотну міну”, – розповіли рятувальники.

Реклама

Реклама

Внаслідок вибуху пошкоджено колесо сільгосптехніки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Рятувальники Харківщини нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. У жодному разі не можна торкатися підозрілих знахідок, піднімати їх чи намагатися самостійно переміщати. У разі виявлення таких предметів слід негайно повідомити про них за номерами 101 або 102.