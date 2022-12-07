Кримінал

У Харківській області другу добу поспіль продовжують шукати семирічного Германа

7 Грудня 2022 12:36
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діти

Зранку 7 грудня поліцейські, рятувальники та волонтери з організації “Мілена” продовжили пошуки семирічного Германа Щербини, який зник у селі Крутоярівка Кегичівської громади вдень 5 грудня.

Нині дитину шукають понад 420 правоохоронців, повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Хлопчика шукають у дворах, на місцевості, в покинутих будівлях. Водолази обстежують водоймища. Силовики продивляються лісосмуги, волонтери працюють з дронами, силовики відпрацьовують тих, з ким спілкувався хлопчик.

“На даний час правоохоронцями та громадянами обстежено відкриту місцевість в радіусі близько 20 км. Виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції”, — йдеться у повідомленні.


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