Кримінал

Пошуки дитини, що зникла під Харковом, тривають

6 Грудня 2022 09:37
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Учора о 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району Харківщини. Станом на ранок пошуки тривають, повідомляє ГУ ДСНС.

“Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні співробітники Красноградського районного відділу поліції розпочали пошуки Германа Щербіни, 2015 року народження.

Прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні.

Був одягнутий в синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Красноградського РВП або зателефонувати на лінію 102 чи 05744-7-82-91”, – звертаються правоохоронці.


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