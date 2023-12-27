У Гані розпочало роботу посольство України

Україна відкрила посольство в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента Володимира Зеленського щодо розширення дипломатичної присутності в Африці. Проте українського посла поки не призначено, а диппредставництво функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Минулого року президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян”, – сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв’язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

За словами Кулеби, наступними державами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік і Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.