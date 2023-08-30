Політика

У Габоні стався держпереворот

30 Серпня 2023 11:12
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військові, вибори

Військові у Габоні сьогодні 30 серпня оголосили про держпереворот та скасування результатів президентських виборів, на яких втретє поспіль переміг чинний глава держави Алі Бонго.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian.

Зазначається, що група високопоставлених габонських військових офіцерів виступила на національному телебаченні, заявивши, що нещодавнім виборам “не вистачило довіри”.

Військові повідомили, що результати виборів були скасовані, всі кордони закриті до подальшого повідомлення, а державні установи розпущені.

“Від імені габонського народу… Ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму”, — заявили офіцери.

Кореспондент Reuters також повідомив про звуки пострілів у столиці Габону Лібревілі.

Президентські вибори у Габоні відбулися напередодні 29 серпня. Було заявлено, що чинний президент країни Алі Бонго був переобраний на третій термін. Бонго — син колишнього президента Омара Бонго.


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