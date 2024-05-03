Політика

У G7 більше не розглядають вилучення заморожених активів РФ, – FT

3 Травня 2024 17:39
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санкції, гроші
Ілюстративне фото / REUTERS

Країни “Групи семи” більше не розглядають можливість повної конфіскації заморожених російських активів, хоча на цьому продовжує наполягати українська влада.

Про це офіційні особи “великої сімки” заявляють у приватному порядку, пише Financial Times.

Замість цього, за даними видання, вивчаються альтернативні способи вилучення коштів із заморожених активів. Так, згідно з пропозицією Бельгії, де в європейському депозитарії Euroclear зберігається близько 190 млрд євро резервів Центробанку РФ, резерви можна було б використовувати як забезпечення для боргового фінансування України. Спочатку цей план отримав підтримку, проте пізніше від нього також відмовилися, вказує FT, оскільки він пов’язаний із тими самими проблемами, що й повна конфіскація активів.

США зі свого боку просувають нову ідею, пише газета з посиланням на заступника радника Білого дому з національної безпеки, який відповідає за питання міжнародної економіки, Даліпа Сінгха – йдеться про виділення Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів.

У країнах Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було заморожено активи Центробанку РФ приблизно на 260 млрд євро. Більша частина з них (близько 190 млрд євро) зберігається в європейському депозитарії Euroclear у Бельгії. У звіті за 2023 рік, оприлюдненому на початку лютого 2024 року, депозитарій вказав, що у зв’язку із зобов’язанням інвестувати активи він отримав 4,4 млрд євро відсотків від цих коштів.


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