У футболі можуть запровадити тимчасові вилучення гравців

Міжнародна рада футболу (IFAB) на найближчій нараді розгляне питання щодо запровадження тимчасових вилучень гравців за суперечки з арбітром.

Про це пише видання The Times.

Зазначається, що IFAB вважає неналежну поведінку футболістів на полі суттєвою проблемою. Зокрема, у нинішньому сезоні англійської Прем’єр-ліги було показано 88 жовтих карток за незгоду з рішеннями судді. Окрім того, в футболі, особливо на молодіжному рівні, збільшується кількість арбітрів, що припиняють кар’єру через психологічний тиск.

З 2019 року IFAB тестує 10-хвилинну “штрафну лаву” за суперечки з арбітром у англійському любительському футболі. За статистикою, після введення нового правила нападки на суддів знизилися на 38%, а більшість гравців (72%), тренерів (77%) та арбітрів (84%) готові продовжити експеримент, наголошуючи на необхідності захисту рефері на всіх рівнях.