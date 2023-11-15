Спорт

У футболі можуть запровадити тимчасові вилучення гравців

15 Листопада 2023 12:40
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футбол

Міжнародна рада футболу (IFAB) на найближчій нараді розгляне питання щодо запровадження тимчасових вилучень гравців за суперечки з арбітром.

Про це пише видання The Times.

Зазначається, що IFAB вважає неналежну поведінку футболістів на полі суттєвою проблемою. Зокрема, у нинішньому сезоні англійської Прем’єр-ліги було показано 88 жовтих карток за незгоду з рішеннями судді. Окрім того, в футболі, особливо на молодіжному рівні, збільшується кількість арбітрів, що припиняють кар’єру через психологічний тиск.

З 2019 року IFAB тестує 10-хвилинну “штрафну лаву” за суперечки з арбітром у англійському любительському футболі. За статистикою, після введення нового правила нападки на суддів знизилися на 38%, а більшість гравців (72%), тренерів (77%) та арбітрів (84%) готові продовжити експеримент, наголошуючи на необхідності захисту рефері на всіх рівнях.


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