У Франції зросла кількість хворих на менінгіт

Інститут Пастера попереджає про стрімке зростання кількості випадків потенційно смертельного менінгококового менінгіту після закінчення обмежувальних заходів, запроваджених під час пандемії Covid-19 у Франції.

Там закликають негайно поширити вакцину для підлітків, які є особливо вразливі до цієї хвороби, передає OuestFrance.

“Менінгококовий менінгіт пережив безпрецедентний підйом восени 2022 року, а сьогодні, восени 2023 року, кількість випадків захворювання вища, ніж у період, що передував пандемії Covid-19”,- заявив Самі Таха, дослідник відділу інвазивних бактеріальних інфекцій Інституту Пастера.

За даними дослідників, цьому є два основних пояснення: зниження загального імунітету внаслідок падіння циркуляції штамів, а також рівень вакцинації, який впав на 20%.

“Ми вважаємо, що настав час переглянути поточну стратегію вакцинації”, – заявив Мухамед-Хейр Таха, керівник Національного довідкового центру з питань менінгококу.

Хвороботворні бактерії оточені різними типами оболонок або капсул. У випадку з менінгококом характер цих оболонок позначається літерами. У Франції з 2018 року обов’язковою є лише вакцинація проти менінгококу групи C, а вакцинація проти менінгококу В рекомендована для немовлят лише з 2022 року.

На відміну від деяких країн, таких як Великобританія, там поки що не існує рекомендацій для загального населення щодо щеплень проти груп Y і W. Однак після закінчення пандемії саме ці штами стали причиною більшості випадків менінгіту.

Дослідники, які наразі співпрацюють з Національним управлінням охорони здоров’я Франції, рекомендують поширити чотиривалентну вакцину проти менінгококів груп A, C, Y і W насамперед на підлітків, які є основними здоровими носіями менінгококу. Тим паче, що це захворювання може посилитися в найближчі місяці через сезонну епідемію грипу, яка створює “сприятливий контекст для розвитку менінгококових бактерій”, зокрема, через збільшення циркуляції та контакту з респіраторними патогенами.

Менінгіт – це інфекція оболонок, що оточують головний і спинний мозок. У більшості випадків вони бувають вірусними, але можуть мати і бактеріальне походження: як у випадку з менінгококовим менінгітом.

Передача відбувається від людини до людини через тісний і тривалий контакт. Приблизно кожна десята людина в загальній популяції (але кожен третій підліток) є носієм менінгококової бактерії, не проявляючи жодних симптомів захворювання. Однак після інфікування дихальних шляхів менінгококи іноді можуть поширюватися по всьому організму через кровотік.

Основними симптомами є висока температура, сильний головний біль, блювота, ригідність шиї, світлочутливість, червоні або багряні плями (пурпура) та ін. Непередбачувана і руйнівна, якщо не лікувати її швидко, ця хвороба може призвести до смерті менш ніж за 24 години. При правильному лікуванні рівень смертності все ще становить 10%.

Менінгококовий менінгіт також може залишити більш-менш серйозні наслідки: ампутацію, глухоту, когнітивні проблеми, труднощі з навчанням.