Кримінал

У Франції учень зарізав вчительку прямо на уроці

22 Лютого 2023 14:36
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школа, франція

Вчителька іспанської мови померла від ножового поранення, отриманого від учня середньої школи у курортному місті Сен-Жан-де-Люз на південному заході Франції.

Міський прокурор Жером Бурр’є підтвердив факт нападу агенції AFP, а місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент стався на уроці в середу вранці. Як уточнює регіональне видання Sud Ouest, підліток зайшов у клас під час уроку іспанської мови та накинувся на педагога з ножем.

Вчительці було за п’ятдесят, і на момент прибуття медиків вона померла від зупинки серця, повідомили місцеві ЗМІ.

На місці події працює поліція, учня заарештували.

У Сен-Жан-де-Люз терміново виїхав міністр освіти Франції Пап Ндьяй, попередньо висловивши співчуття сім’ї, колегам та учням загиблого педагога.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нападник, можливо, страждав на психічні розлади. Наразі терористичні мотиви нападу не розглядаються.

Представник французького уряду Олів’є Верран заявив на прес-конференції, що уряд підтримає педагогів по всій країні у зв’язку з інцидентом.

“Я важко можу собі уявити, яку травму це могло завдати”, – сказав він.


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