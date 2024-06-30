У Франції сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори

Французькі виборці в неділю проголосують у першому турі дострокових виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту).

Виборчі дільниці здебільшого відкриються о 08:00 за місцевим часом. Вони працюватимуть до 18:00.

Однак у деяких містах і департаментах розклад роботи дільниць може відрізнятися. Зокрема, у Парижі французи зможуть віддати свій голос до 20:00.

Перші результати виборів очікуються після 20:00 за місцевим часом.

Виборцям належить обрати 577 парламентаріїв. Для абсолютної більшості необхідно 289 місць. В останньому скликанні в альянсі президента Франції Емманюеля Макрона було тільки 250 місць, тому йому доводилося домовлятися про підтримку з боку інших партій для схвалення законопроектів.

Згідно з процедурою, якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі за явки понад 25%, то він одразу отримує місце в парламенті. Якщо ж жоден кандидат не обраний, відбувається другий тур.

Як правило, для виявлення переможця на виборах до парламенту Франції одного туру виявляється недостатньо. Другий тур цього разу заплановано на 7 липня.

Основна інтрига виборів полягає в тому, скільки місць зможе отримати ультраправа партія “Національне об’єднання”, яка здобула перемогу у Франції на виборах до Європарламенту раніше цього місяця.

Крім неї у виборах бере участь блок партій лівого спрямування під назвою “Новий народний фронт”, коаліція “Разом”, до якої входить, зокрема, партія “Відродження”, заснована Макроном, а також права партія “Республіканці”.

“Ми отримаємо абсолютну більшість”, – сказала Ле Пен у газетному інтерв’ю в середу, передбачивши, що її протеже, 28-річний Джордан Барделла, стане прем’єр-міністром. Її партія дотримується економічної програми з високими витратами і прагне скоротити імміграцію.

Якщо партія “Національне об’єднання” отримає абсолютну більшість голосів, на французьку дипломатію може очікувати безпрецедентний період турбулентності: Макрон, який заявив, що продовжить президентство до кінця свого терміну 2027 року, і Барделла боротимуться за право говорити від імені Франції.

У повоєнній історії Франції було три періоди “співжиття” – коли президент і уряд належать до протилежних політичних таборів, – але жоден із них не супроводжувався настільки радикально розбіжними світоглядами, що конкурують на вершині держави, звертає увагу Reuters.

Барделла вже дав зрозуміти, що кине виклик Макрону з глобальних питань. Франція може перетворитися зі стовпа ЄС на його скалку, вимагаючи повернення французького внеску до бюджету ЄС, конфліктуючи з Брюсселем з приводу робочих місць у Єврокомісії та скасовуючи заклики Макрона до більшої єдності ЄС і рішучості в питаннях оборони.