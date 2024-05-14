У Франції розпочинається Каннський кінофестиваль

Сьогодні стартує 77-й Каннський кінофестиваль. Першого дня “Золоту пальмову гілку” отримає почесна гостя церемонії відкриття, акторка Меріл Стріп, йдеться на сайті фестивалю.

Десятиденний кінопоказ відкриватиме комедія Квентіна Дюп’є “Другий акт”. В основному конкурсі беруть участь 19 фільмів.

В наступні дні, згідно з програмою, у Каннах очікуються прем’єри постапокаліптичного бойовика Джорджа Міллера “Фуріоза: Сага про Божевільного Макса” та науко-фантастичної драми “Мегалополіса” Френсіса Форда Копполи. Свої роботи презентують також режисери Паоло Соррентіно, Йоргос Лантімос, Андреа Арнольд та Кевін Костнер.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, на кіноринку Marché du Film — Festival de Cannes працюватиме Український національний павільйон. Там проводитимуть різноманітні заходи з представниками галузі та дистриб’юторами, зокрема панельні дискусії.

Каннський фестиваль триватиме з 14 по 25 травня на Лазуровому узбережжі Франції. Організатори сподіваються, що минеться без масштабних протестів, як це було на тлі конкурсу Євробачення-2024 у шведському Мальме.