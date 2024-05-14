Суспільство

У Франції розпочинається Каннський кінофестиваль

14 Травня 2024 18:48
читать на русском →
кіно
Людина гуляє по набережній Круазетт напередодні Каннського кінофестивалю / Фото: AP

Сьогодні стартує 77-й Каннський кінофестиваль. Першого дня “Золоту пальмову гілку” отримає почесна гостя церемонії відкриття, акторка Меріл Стріп, йдеться на сайті фестивалю.

Десятиденний кінопоказ відкриватиме комедія Квентіна Дюп’є “Другий акт”. В основному конкурсі беруть участь 19 фільмів.

В наступні дні, згідно з програмою, у Каннах очікуються прем’єри постапокаліптичного бойовика Джорджа Міллера “Фуріоза: Сага про Божевільного Макса” та науко-фантастичної драми “Мегалополіса” Френсіса Форда Копполи. Свої роботи презентують також режисери Паоло Соррентіно, Йоргос Лантімос, Андреа Арнольд та Кевін Костнер.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, на кіноринку Marché du Film — Festival de Cannes працюватиме Український національний павільйон. Там проводитимуть різноманітні заходи з представниками галузі та дистриб’юторами, зокрема панельні дискусії.

Каннський фестиваль триватиме з 14 по 25 травня на Лазуровому узбережжі Франції. Організатори сподіваються, що минеться без масштабних протестів, як це було на тлі конкурсу Євробачення-2024 у шведському Мальме.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Травня 2024 21:52

В усіх регіонах України запровадили аварійні відключення світла
14 Травня 2024 20:51

Блінкен розповів про майбутню безпекову угоду між США та Україною
14 Травня 2024 20:16

Головком доповів президенту про обстановку в районах бойових дій
14 Травня 2024 19:48

Оборонні рубежі: Синєгубов розповів, хто відповідав за будівництво
14 Травня 2024 19:08

Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін — Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
все мнения