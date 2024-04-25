Економіка

У Франції проходить масштабний страйк авіадиспетчерів: скасовано більшість рейсів

25 Квітня 2024 14:35
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франція, авіа
Пасажири в аеропорту Орлі, поблизу Парижа / Фото: REUTERS

Французькі авіадиспетчери оголосили страйк: скасовані рейси з аеропортів Парижу, Марселя, Тулузи та Ніцци. Профспілкам та владі не вдалося досягти домовленості щодо підвищення зарплат і перегляду організації управління повітряним рухом. Через це скасовано понад 60% рейсів, повідомляє Reuters.

Під час переговорів із владою профспілки пропонували повністю переглянути організацію управління повітряним рухом та реорганізувати роботи авіадиспетчерів. Це мало допомогти впоратися з прогнозованим збільшенням повітряного руху. Також працівники хотіли покращення умов найму та підвищення зарплат. Зокрема, профспілка вимагала щорічного підвищення зарплат працівникам на 5,04% до 2027 року, а також посилення соціальної підтримки відповідно до європейських соціальних стандартів.

Цей страйк має превентивний характер: національна спілка авіадиспетчерів повітряного руху дає державним органам 15 днів на пошук рішень. Якщо ж гідних пропозицій не буде, то працівники можуть влаштувати триденний страйк із 9 по 11 травня. 

Водночас у зв’язку з проведенням у 2024 році Олімпіади у Парижі, французький уряд ухвалив законопроєкт, що дозволяє державі забороняти страйки працівників транспортної галузі. 

Тим часом в авіакомпанії Ryanair розповіли, що були змушені скасувати понад 300 рейсів, зокрема й із Великої Британії до Іспанії та Італії. Керівництво авіакомпанії вже заявило, що ЄС має вплинути на Францію, аби обмежити вплив подібних акцій на повітряний рух.

Представники авіакомпаній також занепокоєні тим, що страйки диспетчерів можуть поставити під загрозу Олімпійські ігри.


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