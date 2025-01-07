У Франції підтвердили дезертирство українських військових під час навчань, – ЗМІ

Кілька десятків українських військових, які проходили навчання у Франції, дезертирували. Про це повідомив неназваний представник французької армії агентству AFP, передає France24.

“Вони перебували у французьких казармах, і вони мали право вийти”, – додав представник французької армії.

Навчання проходили військові з 155-ї механізованої бригади ЗСУ “Анна Київська”, яка нині воює на Покровському напрямку на Донеччині.

Журналіст Юрій Бутусов писав про численні проблеми з формуванням, забезпеченням та підготовкою особового складу бригади. За даними Бутусова, із 1924 військових, які прибули на навчання у Францію, лише 51 мав службу понад рік, а більшість були новобранцями. Понад 50 осіб дезертирували під час підготовки у Франції.

Державне бюро розслідувань розпочало провадження за статтями про перевищення повноважень (ст. 426-1) та дезертирство (ст. 408) Кримінального кодексу України. Розслідування триває, деталей поки не розголошують.

У Міноборони у відповідь на запит “Радіо Свобода” зазначили, що в другій половині 2024 року Франція підготувала і забезпечила українську бригаду чисельністю близько 2000 військових для загальновійськових операцій.

“Саме Збройні сили України організували відбір українських військових для формування цієї бригади та управління процесами. Також (і це природно) українські збройні сили визначають умови розгортання (бригади) на території України”, – наголосили у міністерстві оборони Франції.