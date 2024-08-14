У Франції під час польоту зіткнулись два бойові літаки Rafale

У Франції під час тренувальних польотів у повітрі зіткнулися два бойові літаки Rafale.
Сталося це між гірським хребтом Вогезами та департаментом Мерт і Мозель, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Наразі відомо про одного знайденого пілота, він був поранений внаслідок жорсткого приземлення на парашуті. Пошуки двох інших пілотів, які здійснювали політ на двомісному літаку, тривають.
Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024
Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les…