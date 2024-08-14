Суспільство

У Франції під час польоту зіткнулись два бойові літаки Rafale
14 Серпня 2024 17:13
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авіакатастрофа, франція
Винищувач Rafale / Фото: Dassault Aviation

У Франції під час тренувальних польотів у повітрі зіткнулися два бойові літаки Rafale.

Сталося це між гірським хребтом Вогезами та департаментом Мерт і Мозель, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Наразі відомо про одного знайденого пілота, він був поранений внаслідок жорсткого приземлення на парашуті. Пошуки двох інших пілотів, які здійснювали політ на двомісному літаку, тривають.


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