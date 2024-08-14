У Франції під час польоту зіткнулись два бойові літаки Rafale

У Франції під час тренувальних польотів у повітрі зіткнулися два бойові літаки Rafale.

Сталося це між гірським хребтом Вогезами та департаментом Мерт і Мозель, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Наразі відомо про одного знайденого пілота, він був поранений внаслідок жорсткого приземлення на парашуті. Пошуки двох інших пілотів, які здійснювали політ на двомісному літаку, тривають.