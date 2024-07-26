Кримінал

У Франції перед відкриттям Олімпіади невідомі масово пошкодили залізничне обладнання
26 Липня 2024 11:13
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олімпіада
Високошвидкісні поїзди TGV на залізничній станції Gare Montparnasse у Парижі / Фото: Reuters

За кілька годин до церемонії відкриття Олімпіади невідомі здійснили “скоординований саботаж” на залізничних лініях.

Залізниця зазнала кількох атак, включаючи підпали. Одну з диверсій вдалося запобігти, повідомляє CNN із посиланням на заяву державної залізничної компанії Франції SNCF.

Збій торкнувся Атлантичних, Північних та Східних високошвидкісних ліній. Рух на вказаних лініях порушено, велику кількість поїздів скасували або перенаправили іншими маршрутами.

“Ми просимо всіх мандрівників відкласти поїздку і не ходити на вокзал”, – йдеться в заяві SNCF.

Міністр спорту, Олімпійських і Паралімпійських ігор Франції Амелі Удеа-Кастера в коментарі CNN заявила, що перебої в роботі залізничних ліній є “свого роду скоординованою диверсією”. Вона підтвердила, що через атаки транспорт працюватиме з порушеннями графіка в п’ятницю і у вихідні дні.


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