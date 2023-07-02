У Франції бунтівники розорили понад 200 супермаркетів

Заворушення у Франції тривають п’яту ніч. Понад 250 банківських відділень та 10 торгових центрів були пограбовані під час заворушень. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на міністра фінансів країни Бруно Ле Мер.

Також протестувальники розорили понад 200 супермаркетів та 250 тютюнових магазинів.

Цієї ночі бунтівники атакували ратуші, поліцейські дільниці та бібліотеки, грабували магазини в Ліоні, Греноблі, Марселі та кількох районах Парижа.

За ніч поліція заарештувала 427 осіб у порівнянні з більш ніж 1300 учора. Уряд направив 45 000 силовиків по всій країні, щоб спробувати приборкати насильство, яке призвело до розгрому магазинів та пошкодження будівель.

Як пише Bloomberg, заворушення становлять політичний ризик для президента Франції Еммануеля Макрона, який скасував державний візит до Німеччини. На початку тижня Макрон закликав батьків та соціальні мережі допомогти покінчити з насильством.

«Тиха ніч завдяки рішучим діям поліції, яка вчинила 427 арештів з початку вечора», — написав міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін у Twitter рано-вранці в неділю.

У суботу в мечеті в передмісті Парижа відбулися похорони 17-річного хлопця північноафриканського походження Нахеля, повідомляє Agence France-Presse. “Безлади, що викликають порівняння з реакцією Америки на вбивство Джорджа Флойда в 2020 році, переростають у момент розплати для Франції”, – зазначає агентство.

Похорон Нахеля (влада не розголошує його прізвище) пройшов у Нантері, де його застрелили з близької відстані в автомобілі. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як двоє поліцейські нахиляються до автомобіля, а коли водій виїжджати, один із них стріляє.

Офіцеру, який стріляв у Нахеля, висунули звинувачення у вбивстві, він перебуває під вартою. Паскаль Праче, прокурор Нантера, заявив у четвер, що законних умов для використання зброї офіцером поліції не було дотримано.