Політика

У Фінляндії вже збудували частину паркану на східному кордоні з рф
23 Жовтня 2024 10:14
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рф, фінляндія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У населеному пункті Ваалімаа у Фіндяндії вже частково збудували паркан на східному кордоні з росією.

Про це повідомляє Yle.

Загалом планується встановити 12 км огорож на південь і північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Наразі прикордонна охорона не повідомляє точного місця розташування початку і кінця паркану.

Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця 2025 року.

На південному сході Фінляндії також проводяться роботи в районах Нуйямаа та Вайніккала. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.

Зазначається, що прикордонна охорона Фінляндії планує збудувати 200 км огорожі на східному кордоні з росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені торік.

У виданні додають, що паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м.


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