У Фінляндії вже збудували частину паркану на східному кордоні з рф

У населеному пункті Ваалімаа у Фіндяндії вже частково збудували паркан на східному кордоні з росією.
Про це повідомляє Yle.
Загалом планується встановити 12 км огорож на південь і північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Наразі прикордонна охорона не повідомляє точного місця розташування початку і кінця паркану.
Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця 2025 року.
На південному сході Фінляндії також проводяться роботи в районах Нуйямаа та Вайніккала. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.
Зазначається, що прикордонна охорона Фінляндії планує збудувати 200 км огорожі на східному кордоні з росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені торік.
У виданні додають, що паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м.