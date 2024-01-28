У Фінляндії відбуваються вибори президента

У Фінляндії в неділю, 28 січня, відбуваються чергові президентські вибори. Жителі країни мають зробити вибір із дев’яти кандидатів. Нинішнього президента Саулі Нііністьо серед них немає, оскільки він очолює країну з 2012 року і не може більше балотуватися на найвищу державну посаду.

Головним претендентом на перемогу вважається Александр Стубб – кандидат від правоцентристської Національної коаліційної партії. Раніше обіймав посаду прем’єр-міністра (2014-2015 рр.) і глави МЗС (2011-2014 рр.), у 2008 році був головою ОБСЄ. Згідно з останнім опитуванням, проведеним дослідницькою компанією Taloustutkimus, Стубба можуть підтримати 27% виборців.

Його основний конкурент Пекка Хаавісто – член лівоцентристської партії “Зелений союз”, стабільно зберігає друге місце в передвиборчих перегонах із 23%. Він балотується як незалежний кандидат уже втретє. Хаавісто очолював МЗС Фінляндії з 2019 до 2023 року і вів переговори про прискорення процесу вступу країни до НАТО.

Не виключено, що конкуренцію фаворитам може скласти спікер парламенту Юссі Халла-ахо, який до 2021 року очолював ультраправу партію “Справжні фіни”. Халла-ахо відомий різкою критикою на адресу ЄС та уряду з питань міграційної політики. У січні політик зумів збільшити свій рейтинг із 10 до 18 відсотків.

Президента Фінляндії обирають прямим загальним голосуванням на шість років і він не може обіймати посаду більше ніж два терміни поспіль. Щоб здобути перемогу, потрібно набрати понад 50% голосів. Якщо жоден із претендентів не отримає такого результату, 11 лютого відбудеться другий тур, у який вийдуть два кандидати з найкращими показниками. Президент має реальну владу в частині формування зовнішньої політики та національної політики безпеки. Він представляє країну на зустрічах НАТО і виступає як верховний головнокомандувач.

Фінляндія з початком російського вторгнення в Україну залишила традиційну політику нейтралітету і балансу між Сходом і Заходом. У 2023 році вона приєдналася до НАТО, ухвалила рішення про розміщення американського контингенту. У Москві цей крок назвали зазіханням на інтереси Росії. Президент РФ Володимир Путін заявив, що у двох країн немає жодних суперечок і проблем, але вони з’являться у зв’язку з приєднанням Фінляндії до альянсу.

Напередодні президентських виборів міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна добре підготовлена на випадок втручання Росії в цей процес. Водночас, зазначила вона в одному з інтерв’ю, не було виявлено якихось спроб втручань або маніпуляцій. Фінське населення дуже стійке, підкреслила міністр, заявивши: “Ми не дозволимо нікому ззовні що-небудь диктувати нам”. Усі фаворити президентських перегонів виступають за жорсткий курс щодо Росії.

Перші результати голосування з’являться сьогодні близько опівночі за місцевим часом. А 30 січня мають бути оголошені офіційні результати першого туру.