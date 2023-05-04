У Фінляндії готується “жорсткий” пакет військової допомоги Україні

Уряд Фінляндії, що йде у відставку, готує новий пакет військової допомоги Україні.

“Навіть якщо переговори щодо формування нового уряду затягнуться до середини червня, це не скасує черговий пакет фінської допомоги Україні”, – заявив порталу телерадіомовлення Yle міністр оборони Антті Кайкконен.

Він зазначив, що питання про новий пакет обговорювалося під час візиту до Фінляндії президента України Володимира Зеленського, який відбувся у середу. Як заявив на зустрічі з ним фінський президент Саулі Ніїністе, Фінляндія готова продовжити підтримку України і нагадав, що його країна передала Києву 15 пакетів допомоги “і 16 вже на підході”.

Кайкконен не прокоментував вміст чергового пакету, але охарактеризував його як “жорсткий”. “Наприклад, я можу сказати, що протиповітряна оборона – це те, чому Україна приділяє багато уваги”, – сказав він.

Водночас, допомога Україні не повинна ставити під загрозу власну обороноздатність Фінляндії, сказав Кайкконен. Наприклад, з його слів, Фінляндія відправила Україні не бойові танки Leopard 2, які хотів Київ, а Leopard для розчищення мінних загороджень.