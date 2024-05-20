Політика

У Фінляндії допускають часткове відкриття кордону з Росією

20 Травня 2024 08:52
кордон, фінляндія, рф
Прапор Фінляндії / Getty Images

Коли буде ухвалено “закон про видворення”, кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити.

Про це заявив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо в інтерв’ю Yle Radio Suomi.

Орпо повідомив, що, згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.

Незважаючи на те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

“Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди”, – сказав він.

Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

“Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон”, – зазначив Орпо.

За словами прем’єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

“Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші”, – пояснив він.


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