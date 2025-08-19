У Фінляндії депутат скоїв самогубство в будівлі парламенту, — ЗМІ

У Фінляндії депутат від Соціал-демократичної партії Еемелі Пелтонен помер в будівлі парламенту 19 серпня. За даними ЗМІ, йдеться про самогубство. 30-річний Пелтонен був депутатом першого скликання.

Про це пише видання Yle.

Реклама

Реклама

Пресслужба парламенту повідомила, що депутат першого скликання Пелтонен помер у будівлі парламенту вранці. Соціал-демократична парламентська група висловила співчуття рідним Пелтонена. Голова групи Тютті Туппурайнен зазначила у заяві, що смерть Пелтонена стала глибоким потрясінням.

Еемелі Пелтонен / Фото: Helsingin Sanomat

Iltalehti раніше повідомило, що депутат вчинив самогубство в будівлі парламенту. Керівник служби безпеки парламенту Ааро Тойвонен повідомив журналісту Yle біля будівлі, що не спростовує цієї інформації.

У червні Пелтонен писав у Facebook про проблеми зі здоров’ям. Він хворів на ниркове захворювання. В останні тижні весняної сесії він був відсутній у парламенті, а влітку перебував на лікарняному.

У поліції Гельсінкі раніше у вівторок підтвердили, що в парламенті померла людина. Виклик до поліції надійшов через центр екстреного виклику об 11:06. Поліція встановлює причини смерті і не вбачає у ній ознак злочину.