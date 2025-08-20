        Кримінал

        У фільмі про штурм Маріуполь росіяни самі показали власні воєнні злочини

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 08:24
        Знищений житловий будинок в Маріуполі / Фото: Reuters
        Російські пропагандисти презентували фільм про штурм Маріуполя, у якому самі ж задокументували воєнні злочини своїх військових.

        На це звернув увагу журналіст Денис Казанський.

        У стрічці під назвою “У края бездны” показані епізоди цілеспрямованих обстрілів цивільних. Зокрема, у кадрі видно, як російські військові розстрілюють легковик, у якому перебували літні люди та діти.

        “Давно кажу, що ніякої антиросійської пропаганди не потрібно. Ніхто не зніме таку русофобію, як самі росіяни”, — зазначив Казанський.


