У фільмі про штурм Маріуполь росіяни самі показали власні воєнні злочини

Російські пропагандисти презентували фільм про штурм Маріуполя, у якому самі ж задокументували воєнні злочини своїх військових.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський.
У стрічці під назвою “У края бездны” показані епізоди цілеспрямованих обстрілів цивільних. Зокрема, у кадрі видно, як російські військові розстрілюють легковик, у якому перебували літні люди та діти.
“Давно кажу, що ніякої антиросійської пропаганди не потрібно. Ніхто не зніме таку русофобію, як самі росіяни”, — зазначив Казанський.