У Енергодарі пошкоджені дві підстанції – МАГАТЕ

Протягом кількох днів було пошкоджено дві підстанції в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Місто, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишилося без електроенергії на 16 годин на вихідних після того, як друга підстанція в цьому районі зазнала пошкоджень і була виведена з експлуатації”, – йдеться у повідомленні.

Команда експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, у суботу відвідала підстанцію “Радуга” в Енергодарі, “щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері”. Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п’яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – “Луч”.

“Через два дні після візиту до Енергодара для оцінки ступеня пошкодження підстанції “Луч” експерти МАГАТЕ вчора побачили електричні компоненти та інші уламки безпілотників на підстанції “Радуга”, а також пристрій, що не розірвався, на землі біля пошкодженого трансформатора”, – повідомили в МАГАТЕ.

Представники російської окупаційної влади на місці події повідомили спостерігачам МАГАТЕ, що через отвір у трансформаторі стався витік охолоджувальної рідини, що призвело до зупинки підстанції. Вони також заявили, що місце витоку масла було засипане піском, і що зараз проводяться ремонтні роботи, які завершилися ближче до вечора.

“Експерти МАГАТЕ не побачили жодних слідів нафти на самому трансформаторі. Підстанція зазнала менших пошкоджень, ніж трансформатор на підстанції “Луч”, і в цьому районі не було ні пожежі, ні пожежників”, – йдеться у заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив інциденти. “Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно”, – завив він.

Як і у випадку з пошкодженням підстанції “Луч”, втрата електроенергії з “Радуги” не мала прямого впливу на дві лінії електропередач, які все ще доступні для Запорізької АЕС. Станція продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження зупинених реакторів – з основної лінії електропередач 750 кіловольт (кВ) та резервної лінії електропередач 330 кВ.