У Джанкої, ймовірно, знищені російські ЗРК С-400 та С-300, – ЗМІ

Унаслідок ракетного удару по Джанкою у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, могли бути уражені російські ЗРК С-400 та С-300.

Про це пишуть російські, кримські та інші анонімні телеграм-канали.

Окрім цього, повідомляється про загиблих і поранених. Їхня кількість уточнюється.

Пропередньо уражено:

3 пускові установки С-400

1 РЛС С-400

2 пускові установки С-300

склад б/к С-300/400.

Повідомляється, що по військовому об’єкту окупантів у Джанкої вдарили дві тактичні балістичні ракети MGM-140 ATACMS.