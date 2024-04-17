Суспільство

У Джанкої, ймовірно, знищені російські ЗРК С-400 та С-300, – ЗМІ

17 Квітня 2024 16:45
читать на русском →
війна, крим
Фото нібито знищених установок комплексу С-400

Унаслідок ракетного удару по Джанкою у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, могли бути уражені російські ЗРК С-400 та С-300.

Про це пишуть російські, кримські та інші анонімні телеграм-канали.

Окрім цього, повідомляється про загиблих і поранених. Їхня кількість уточнюється.

Пропередньо уражено:

  • 3 пускові установки С-400
  • 1 РЛС С-400
  • 2 пускові установки С-300
  • склад б/к С-300/400.

Повідомляється, що по військовому об’єкту окупантів у Джанкої вдарили дві тактичні балістичні ракети MGM-140 ATACMS.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Квітня 2024 20:29

Палата представників опублікувала законопроєкт про допомогу Україні. Що він передбачає
17 Квітня 2024 20:08

Сили оборони відбили 34 ворожі штурми на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
17 Квітня 2024 18:49

Джонсон назвав дату голосування за пакет допомоги для України
17 Квітня 2024 17:37

Німеччина започатковує коаліцію з пошуку для України систем ППО
17 Квітня 2024 17:14

Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки