У Джанкої, ймовірно, знищені російські ЗРК С-400 та С-300, – ЗМІ

Унаслідок ракетного удару по Джанкою у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, могли бути уражені російські ЗРК С-400 та С-300.
Про це пишуть російські, кримські та інші анонімні телеграм-канали.
Окрім цього, повідомляється про загиблих і поранених. Їхня кількість уточнюється.
Пропередньо уражено:
- 3 пускові установки С-400
- 1 РЛС С-400
- 2 пускові установки С-300
- склад б/к С-300/400.
Повідомляється, що по військовому об’єкту окупантів у Джанкої вдарили дві тактичні балістичні ракети MGM-140 ATACMS.