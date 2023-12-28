У дитсадку Києва, де будували укриття, просіла частина стіни

В одному з дитсадків Шевченківського району Києва сталася аварія: за попередньою інформацією, там просіла частина стіни будівлі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зараз на місці триває обстеження закладу фахівцями, щоб «об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень» та згодом спланувати терміни відновлення.

За попередніми даними КМВА, у цьому дитячому садочку будувалося укриття.

«Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли й призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці вже відкрили відповідне провадження.