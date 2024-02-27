У дисертації ексміністра Шкарлета підтвердили наявність плагіату

У вівторок, 27 лютого, Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило виявлений комітетом з етики плагіат у дисертації колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це йшлося на засіданні нацагенства.

Плагіат було виявлено в роботі «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їхнього інноваційного розвитку».

Під час засідання також обговорили звернення адвоката Шкарлета, який просив відкласти розгляд ситуації з дисертацією, оскільки ні Шкарлет, ні його представники не мали можливості бути на засіданні. Однак члени національного агентства відмовили в цьому клопотанні.

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти звернулося до МОН із поданням про позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.