Суспільство

У дисертації ексміністра Шкарлета підтвердили наявність плагіату

27 Лютого 2024 17:35
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освіта
Сергій Шкарлет / Фото: МОН

У вівторок, 27 лютого, Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило виявлений комітетом з етики плагіат у дисертації колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це йшлося на засіданні нацагенства.

Плагіат було виявлено в роботі «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їхнього інноваційного розвитку».

Під час засідання також обговорили звернення адвоката Шкарлета, який просив відкласти розгляд ситуації з дисертацією, оскільки ні Шкарлет, ні його представники не мали можливості бути на засіданні. Однак члени національного агентства відмовили в цьому клопотанні.

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти звернулося до МОН із поданням про позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.


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