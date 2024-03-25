Суспільство

У двох селах на Закарпатті люди перекрили дороги, протестуючи проти дій ТЦК

25 Березня 2024 16:21
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мобілізація
У селі Ракошино Мукачівського району люди перекрили дорогу / Фото: Закарпаття 24

У селах Карпати та Ракошино, що в Мукачівському районі, люди перекрили дороги.

Як повідомляє “Закарпаття 24”, люди протестували проти примусової мобілізації і побоїв.

“Всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація, боремося за незалежність і за найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б’ють та викрадають людей з вулиць – це неприпустимо, оскільки це порушення всіх прав та свобод людини”, – анонсували у мережі організатори.

Як повідомили у поліції, організаторку цих заходів вже встановили. Зараз тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.


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