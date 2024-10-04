Економіка

У двох областях ввели аварійні відключення світла
4 Жовтня 2024 12:02
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електроенергія
Лінія електропередач / Фото: УНІАН

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури в Сумській та Полтавській областях введені графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

“З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.


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