У двох областях ввели аварійні відключення світла

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури в Сумській та Полтавській областях введені графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

“З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.