Суспільство

У ДТП на Рівненщині загинув військовий із сім’єю 
8 Липня 2024 10:41
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дтп
Фото: ДСНС

6 липня у ДТП загинув військовий з Тернопільщини Микола Гвоздяр з дружиною та 6-річним сином.

Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

Микола був призваний на військову службу ще у 2018 році. Приймав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Доннеччині і Луганщині. 

“6 липня в жахливій ДТП загинув наш земляк, уродженець м. Шумськ, військовослужбовець Микола Олександрович Гвоздяр з дружиною Тетяною та маленьким синочком Андрійком. Неможливо усвідомити, важко сприйняти смерть усієї сім’ї… Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє.. Син, якому тільки виповнилось 6 рочків.. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна Миколи та його дружини Тетяни”, – написав Боярський.


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