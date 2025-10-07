        Кримінал

        Легковик знищено вщент: у ДТП на Рівненщині одна людина загинула, четверо постраждали

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 14:28
        Рятувальники на місці ДТП / Фото: ГУНП в Рівненській області
        Рятувальники на місці ДТП / Фото: ГУНП в Рівненській області

        Сьогодні, 7 жовтня, близько 8:20, на автодорозі Київ – Чоп в селі Тараканів Рівненської області сталася смертельна ДТП за участі двох автівок. Одна людина загинула.

        Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

        Наразі відомо, що внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen та Opel одна людина загинула, ще четверо зазнали травм. Постраждалих доставили до лікарні.

        На місці події працює слідчо-оперативна група та рятувальники. Рух ділянкою дороги ускладнено, регулювання здійснюють патрульні поліцейські.

        Наслідки зіткнення мікроавтобуса і легковика / Фото: ГУНП в Рівненській області

