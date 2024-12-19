У ДТП на Львівщині загинули двоє людей: фото з місця

19 грудня о 15:11 у Золочівському районі Львівської області на трасі не розминулися вантажівка та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Як уточнили рятувальники, аварія сталася на трасі Львів – Тернопіль поблизу села Струтин Золочівського району. Внаслідок зіткнення автомобіля Nissan Juke і вантажного автомобіля MAN загинули 67-річний водій та його 64-річна пасажирка.

Рятувальники деблокували тіла загиблих з пошкодженого авто. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.