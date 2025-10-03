У ДТП на Київщині загинув водій мінівена, троє його пасажирів у лікарні

3 жовтня у Білоцерківському районі в селі Бране Поле на Київщині сталося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Caddy. Одна людина загинула, двоє дорослих та неповнолітня дівчина зазнали травм.

Про це повідомили в поліції Київщини.

За даними правоохоронців, 30-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Внаслідок ДТП 52-річний водій Volkswagen загинув на місці. Його пасажири — 16-річна дівчина, 53-річна жінка та 51-річний чоловік — ушпиталені.

Поліцейські затримали керманича Mercedes-Benz в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).