        Кримінал

        У ДТП на Київщині загинув водій мінівена, троє його пасажирів у лікарні

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 19:37
        читать на русском →
        Пошкоджений у ДТП Volkswagen Caddy / Фото: Поліція Київщини
        3 жовтня у Білоцерківському районі в селі Бране Поле на Київщині сталося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Caddy. Одна людина загинула,  двоє дорослих та неповнолітня дівчина зазнали травм.

        Про це повідомили в поліції Київщини.

        За даними правоохоронців, 30-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen.

        Внаслідок ДТП 52-річний водій Volkswagen загинув на місці. Його пасажири — 16-річна дівчина, 53-річна жінка та 51-річний чоловік — ушпиталені. 

        Поліцейські затримали керманича Mercedes-Benz в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

        Mercedes-Benz Vito після ДТП / Фото: Поліція Київщини

