Суспільство

У ДПСУ заявили, що РФ не має на північному кордоні достатньо сил для повторного вторгнення 

19 Лютого 2024 15:29
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дпсу, рф
Андрій Демченко / Facebook

Станом на зараз РФ  не має на північному кордоні достатньо сил для наступу.

Про це сказав на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на запитання щодо можливого вторгнення РФ у північні області.

“Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було”, – сказав речник, зауваживши, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.

“З того боку РФ має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з РФ, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення”, – повідомив він.

Демченко наголосив, що якщо Росія намагатиметься щось робити, то це будуть більш тактичні кроки.

“Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії”, – заявив речник.


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