У ДПСУ заявили, що РФ не має на північному кордоні достатньо сил для повторного вторгнення 

Станом на зараз РФ не має на північному кордоні достатньо сил для наступу.

Про це сказав на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на запитання щодо можливого вторгнення РФ у північні області.

“Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було”, – сказав речник, зауваживши, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.

“З того боку РФ має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з РФ, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення”, – повідомив він.

Демченко наголосив, що якщо Росія намагатиметься щось робити, то це будуть більш тактичні кроки.

“Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії”, – заявив речник.