Політика

У ДПСУ розповіли, чому не випустили Порошенка

1 Грудня 2023 11:42
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Прикордонники не дозволили колишньому президенту України Петру Порошенку виїхати за кордон через скасоване відрядження.

Про це NV повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України», — сказав він.

Демченко зауважив, що прикордонники забезпечують оформлення та пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і Правил перетину кордону громадянами України.

Так, на час дії воєнного стану нардепи мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Вранці 1 грудня Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України попри те, що він мав підписане відрядження головою Верховної Ради.

За словами п’ятого президента України, у нього були заплановані десятки зустрічей у Польщі та США.


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