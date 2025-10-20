        Суспільство

        У ДПСУ попередили про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею: яка причина

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 21:41
        Автівки на кордоні / Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
        На кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску “Краківець”, можливе ускладнення руху. Причина – впровадження нової системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах EES.

        Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

        Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску “Краківець” очікує 50 автівок.

        Електронна система EES фіксує дані щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її запровадили для зміцнення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у європейських країнах і боротьбі з незаконною міграцією.

        Перший в’їзд передбачає проходження реєстрації, що складається з:

        • фотографування обличчя;
        • зняття чотирьох відбитків пальців.

        При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться з уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

        Нагадаємо, з 12 жовтня Євросоюз почав впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах. Поетапний запуск відбувається на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Система EES фіксуватиме пересування громадян третіх країн, зокрема українців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування – до 90 днів протягом 180-денного періоду.


