У ДПСУ попередили про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею: яка причина

На кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску “Краківець”, можливе ускладнення руху. Причина – впровадження нової системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах EES.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску “Краківець” очікує 50 автівок.

Електронна система EES фіксує дані щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її запровадили для зміцнення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у європейських країнах і боротьбі з незаконною міграцією.

Перший в’їзд передбачає проходження реєстрації, що складається з:

фотографування обличчя;

зняття чотирьох відбитків пальців.

При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться з уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

Нагадаємо, з 12 жовтня Євросоюз почав впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах. Поетапний запуск відбувається на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Система EES фіксуватиме пересування громадян третіх країн, зокрема українців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування – до 90 днів протягом 180-денного періоду.