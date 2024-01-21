Кримінал

У Донецьку вже 18 загиблих після ракетного удару, заявляє окупаційна влада

21 Січня 2024 12:49
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донецьк

У Донецьку вже 18 загиблих і 13 поранених після ракетного удару, повідомив підконтрольний Москві голова міста Олексій Кулемзін. Інформація продовжує надходити, зазначив він.

Очевидці розповідають, що було не менше трьох залпів. На відео, опублікованому Z-блогерами, видно, що від вибухів вилетіли шибки в будівлі з магазином канцтоварів та аптеки, що розташовані поруч із ринком. Також на відео показано кілька розбитих автомобілів, поруч із якими на землі лежать трупи.

Вранці в неділю повідомлялося про обстріл ринку “Меркурій” у Кіровському районі Донецька.


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